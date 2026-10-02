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Injury Report

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Jets Injury Report | Week 4 vs. Bears - Friday

Edge Kingsley Enagbare (Knee) & TE Kenyon Sadiq (Back) Questionable for Sunday

Oct 02, 2026 at 04:00 PM
W4 Injury Report Web 16x9

New York Jets

PlayerPositionInjuryWednesdayThursdayFridayGame Status
Breece HallRBQuadDNPDNPDNPOut
Kiko MauigoaLBQuadDNPDNPDNPOut
Adonai MitchellWRFingerDNPDNPDNPOut
Dylan ParhamGKneeDNPDNPDNPOut
Mason TaylorTEThumbDNPDNPDNPOut
Kingsley EnagbareEdgeKneeLPDNPLPQuestionable
Kenyon SadiqTEBackLPLPLPQuestionable
Minkah FitzpatrickSGroinLPFPFP
Kene NwangwuRBBackFPFPFP
Jeremy RuckertTEKneeLPLPFP

Chicago Bears

PlayerPositionInjuryWednesdayThursdayFridayGame Status
Braxton JonesOLKneeDNPDNPDNPOut
Kyler GordonDBCalfFPFPFPOut
Noah SewellLBAchillesLPLPFPOut
Shemar TurnerDLKneeLPLPFPOut
Caleb WilliamsQBHamstringDNPDNPDNPOut
Cam LewisDBHipLPLPDNPDoubtful
Jonah JacksonOLNon-Injury Related (Personal)DNPFPFP
Grady JarrettDLNon-Injury Related (Rest)DNPFP
D'Andre SwiftRBKneeDNPFP
Joe ThuneyOLNon-Injury Related (Rest)DNPFP

PRACTICE PARTICIPATION:
Did Not Participate in Practice (DNP)
Limited Participation (LP) - Less than 100% of a player's normal reps
Full Participation (FP) - 100% of a player's normal reps

GAME STATUS:
Out - Will Not Play
Doubtful - Unlikely to Play
Questionable - Uncertain if Player will Play

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