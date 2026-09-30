Jets Injury Report | Week 4 vs. Bears - Wednesday

New York Jets
|Player
|Position
|Injury
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Game Status7
|Breece Hall
|RB
|Quad
|DNP
|Kiko Mauigoa
|LB
|Quad
|DNP
|Adonai Mitchell
|WR
|Finger
|DNP
|Dylan Parham
|G
|Knee
|DNP
|Mason Taylor
|TE
|Thumb
|DNP
|Kingsley Enagbare
|Edge
|Knee
|LP
|MInkah Fitzpatrick
|S
|Groin
|LP
|Jeremy Ruckert
|TE
|Knee
|LP
|Kenyon Sadiq
|TE
|Back
|LP
|Kene Nwangwu
|RB
|Back
|FP
Chicago Bears
|Player
|Position
|Injury
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Game Status
|Jonah Jackson
|OL
|Non-Injury Related (Personal)
|DNP
|Braxton Jones
|OL
|Knee
|DNP
|Caleb Williams
|QB
|Hamstring
|DNP
|Cam Lewis
|DB
|Hip
|LP
|Noah Sewell
|LB
|Achilles
|LP
|Shemar Turner
|DL
|Knee
|LP
|Kyler Gordon
|DB
|Calf
|FP
PRACTICE PARTICIPATION:
Did Not Participate in Practice (DNP)
Limited Participation (LP) - Less than 100% of a player's normal reps
Full Participation (FP) - 100% of a player's normal reps
GAME STATUS:
Out - Will Not Play
Doubtful - Unlikely to Play
Questionable - Uncertain if Player will Play