 Skip to main content
Advertising

Injury Report

Presented by

Jets Injury Report | Week 4 vs. Bears - Thursday

S Minkah Fitzpatrick (Groin) Upgraded to a Full Participant

Oct 01, 2026 at 04:00 PM
W4 Injury Report Web 16x9

New York Jets

PlayerPositionInjuryWednesdayThursdayFridayGame Status
Kingsley EnagbareEdgeKneeLPDNP
Breece HallRBQuadDNPDNP
Kiko MauigoaLBQuadDNPDNP
Adonai MitchellWRFingerDNPDNP
Dylan ParhamGKneeDNPDNP
Mason TaylorTEThumbDNPDNP
Jeremy RuckertTEKneeLPLP
Kenyon SadiqTEBackLPLP
Minkah FitzpatrickSGroinLPFP
Kene NwangwuRBBackFPFP

Chicago Bears

PlayerPositionInjuryWednesdayThursdayFridayGame Status
Jonah JacksonOLNon-Injury Related (Personal)DNP
Braxton JonesOLKneeDNP
Caleb WilliamsQBHamstringDNP
Cam LewisDBHipLP
Noah SewellLBAchillesLP
Shemar TurnerDLKneeLP
Kyler GordonDBCalfFP

PRACTICE PARTICIPATION:
Did Not Participate in Practice (DNP)
Limited Participation (LP) - Less than 100% of a player's normal reps
Full Participation (FP) - 100% of a player's normal reps

GAME STATUS:
Out - Will Not Play
Doubtful - Unlikely to Play
Questionable - Uncertain if Player will Play

Related Content

news

Jets Injury Report | Week 4 vs. Bears - Wednesday

Minkah Fitzpatrick (Groin) a Limited Participant to Start Week

news

Jets Injury Report | Week 3 vs. Lions - Friday

WR Adonai Mitchell (Finger) & Edge Joseph Ossai (Foot) Questionable for Sunday

news

Jets Injury Report | Week 3 vs. Lions - Thursday

WR Adonai Mitchell (Finger) & EDGE Joseph Ossai (Foot) Limited Participants

news

Jets Injury Report | Week 3 vs. Lions - Wednesday

Edge Joseph Ossai a Limited Participant, TE Mason Taylor DNP

news

Jets Injury Report | Week 2 vs. Packers - Friday

Rookie D'Angelo Ponds (Calf) Active for First Time; Will McDonald IV (Ankle) Questionable

news

Jets Injury Report | Week 2 vs. Packers - Thursday

news

Jets Injury Report | Week 2 vs. Packers - Wednesday

CB D'Angelo Ponds (Calf) & LB Jamien Sherwood (Knee) Limited Participants

news

Jets Injury Report | Week 1 vs. Titans - Friday

D'Angelo Ponds (Calf) & Kene Nwangwu (Back) Listed as Doubtful Ahead of Sunday

news

Jets Injury Report | Week 1 vs. Titans - Thursday

news

Jets Injury Report | Week 1 vs. Titans - Wednesday

RB Breece Hall & TE Kenyon Sadiq Full Participants

news

Jets Injury Report | Week 18 vs. Bills - Friday

RB Breece Hall (Knee) A Limited Participant Friday & Questionable for Sunday's Game

Advertising