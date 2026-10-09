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Injury Report

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Jets Injury Report | Week 5 vs. Browns - Friday

Edge Will McDonald (Calf) Questionable for Sunday's Game

Oct 09, 2026 at 04:00 PM
Injury Report Web 16x9

New York Jets

PositionPlayerInjuryWednesday*ThursdayFridayGame Status
RBBreece HallQuadDNPDNPDNPOut
LBKiko MauigoaQuadDNPDNPDNPOut
WRAdonai MitchellFingerDNPDNPDNPOut
OLDylan ParhamKneeDNPDNPDNPOut
EdgeKingsley EnagbareKneeLPLPFPQuestionable
EdgeWill McDonaldCalfLPQuestionable
WRTim PatrickGroinFPFPFPQuestionable
CBJarvis BrownleeConcussionDNPLP
TEMason TaylorThumbFPFP

*The Jets conducted a walkthrough on Wednesday; participation is an estimation.

Cleveland Browns

PositionPlayerInjuryWednesdayThursdayFridayGame Status
DTKalia DavisQuadLPDNPDNPOut
QBDillon GabrielBackFPFPFPOut
DTMason GrahamKnee, AnkleDNPDNPDNPOut
DTMike Hall Jr.AnkleDNPDNPDNPOut
GTeven JenkinsBackDNPDNPDNPOut
TECarsen RyanCalfLPDNPOut
WRTylan WallaceKneeDNPDNPDNPOut
DEDerek BarnettAnkleDNPLPLP
CBMekhi BlackmonBackLPFP
SGrant DelpitShoulderLPFPFP
CElgton JenkinsConcussionFPFPFP

PRACTICE PARTICIPATION:
Did Not Participate in Practice (DNP)
Limited Participation (LP) - Less than 100% of a player's normal reps
Full Participation (FP) - 100% of a player's normal reps

GAME STATUS:
Out - Will Not Play
Doubtful - Unlikely to Play
Questionable - Uncertain if Player will Play

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