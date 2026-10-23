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Injury Report

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Jets Injury Report | Week 7 vs. Dolphins - Friday

Breece Hall (Quad), Dylan Parham (Knee) and Kene Nwangwu (Knee) All Questionable for Week 7

Oct 23, 2026 at 04:00 PM
Injury Report 16x9 2

New York Jets

PositionPlayerInjuryWednesdayThursdayFridayGame Status
LBKiko MauigoaQuadDNPDNPDNPOut
OLMax MitchellConcussionDNPDNPOut
EDGEJoseph OssaiAnkleDNPDNPDNPOut
RBBreece HallQuadDNPLPLPQuestionable
RBKene NwangwuKneeDNPDNPFPQuestionable
OLDylan ParhamKneeLPLPLPQuestionable
EDGEWill McDonald IVToeLPLPFP
WRAdonai MitchellFingerLPLPFP
DLT'Vondre SweatElbowLPLPFP

Miami Dolphins

PositionPlayerInjuryWednesdayThursdayFridayGame Status
CBReese TaylorQuadDNPDNPDNPOut
EDGERob Beal Jr.HamstringLPLPLPDoubtful
ILBWillie GayIllnessDNPLPQuestionable
SKyle LouisKneeLPLPFPQuestionable
LSTucker AddingtonShoulderLPLPLP
CBJuju BrentHeelFPFPFP
LBJordyn BrooksFootFPFPFP
WRCaleb DouglasAnkleLPLPFP
TEWill KacmarekHamstringLPLPFP
GJonah SavaiinaeaAnkleFPFPFP
QBMalik WillisThumbFPFPFP
LBJackson WoodardAnkleFPFPFP
RBJaylen WrightFootLPLPFP

PRACTICE PARTICIPATION:
Did Not Participate in Practice (DNP)
Limited Participation (LP) - Less than 100% of a player's normal reps
Full Participation (FP) - 100% of a player's normal reps

GAME STATUS:
Out - Will Not Play
Doubtful - Unlikely to Play
Questionable - Uncertain if Player will Play

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