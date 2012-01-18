Higgins, vicepresidente ejecutivo de los Jets, anuncia su dimisión

Matt Higgins, el vicepresidente ejecutivo de los New York Jets y asesor íntimo del dueño Woody Johnson desde que llegó en el 2004, anunció el martes que había decidido dejar el club para investigar nuevas oportunidades empresariales.

"Estoy verdaderamente orgulloso de todo lo que hemos podido lograr en los últimos ocho años", dijo Higgins, quien le informó al personal de negocios de su decisión durante una reunión en el centro Atlantic Health de los Jets. "Hemos transformado el club de muchas maneras. Hemos construido un estadio de última generación y una asombrosa instalación para los entrenamientos, hemos fomentado una cultura en la cual mantenemos un estrecho compromiso con la afición y somos trasparentes e innovadores.

"Creo que tenemos algunas de las mejores personas en el deporte trabajando en este edificio y ha sido un honor colaborar con ellos durante todos estos años".

En un correo electrónico al personal de los Jets, Johnson afirmó que "el grupo de negocios ha logrado enorme progreso bajo la dirección de Matt, ganándose la reputación de uno de los más innovadores en el deporte profesional… Su juicio y sus consejos han sido fundamentales en la transición a una nueva instalación de entrenamientos y un nuevo estadio y para levantar la imagen del club".

Higgins dijo que le había informado a Johnson sobre su decisión tarde en la temporada. No quiso hablar en detalle sobre sus oportunidades empresariales.

"Tendré más que decir sobre el tema en un futuro cercano", dijo Higgins. "Ahora mismo estamos enfocados en planear una transición ordenada".

Como parte de la transición, Bob Parente, el vicepresidente principal de programación y producción, será el director interino de las operaciones de negocios de los Jets hasta que el club encuentre a un sucesor permanente. Parente será también una de las personas consideradas por la empresa de búsqueda que ha sido contratada para recomendar una serie de candidatos a Johnson, presidente y director ejecutivo de los Jets.

"Con más de 30 años de experiencia, Bob es alguien que ha estado con los Jets durante toda su vida y conoce nuestro club por dentro y por fuera. Creo que ha estado con los Jets desde que Matt tenía dos años", dijo Johnson en su comunicado al grupo de negocios. "Siempre hemos contado con él y tengo 100 por ciento confianza en Bob, su juicio y su ética de trabajo".

"Matt nunca se conformó con ser el segundo mejor o con el status quo. Es un tremendo mentor y líder", dijo Parente, quien comenzó con los Jets como interno en 1974. "Todos trabajamos para la NFL, la mejor organización deportiva, y para uno de los clubes en Nueva York, la mejor ciudad del mundo. Estoy orgulloso de trabajar para los New York Jets y de encabezar esta organización durante esta transición".

Un hombre de chispa y vigor

Higgins, de 37 años, ha sido honrado por revistas de negocios como Crain's y Sports Business Journal como uno de las mejores 40 personas de negocios con menos de 40 años de edad. Se destacó por su chispa y vigor que transformó a los Jets y los convirtió en uno de los clubes líderes en los medios sociales.

"Siempre he creído que con demasiada frecuencia en los deportes cuando alguien dice algo controvertido, culpan la falta de transparencia, que para mí es una excusa barata", dijo Higgins en declaraciones a newyorkjets.com. "Al final del día, nos hemos asegurado de que todos en esta organización estén listos para bregar con la prensa. Estoy orgulloso de cómo hemos llevado el concepto de la trasparencia a otro nivel, y gracias a Woody, eso perdurará durante mucho tiempo. Y el fruto de ese cometido se ve en el seguimiento apasionado que tiene el club en los medios sociales, en nuestra página web y en las maneras que la afición le llega al equipo".

Desde que los Jets comenzaron a utilizar Twitter de una manera abierta durante las primeras sesiones de instrucción del técnico Rex Ryan en mayo del 2009, los Jets suman casi 300,000 seguidores. Por segundo año consecutivo, los Jets son el equipo n.º 1 de la NFL en cuanto al total de seguidores, gracias a un aumento de 176 por ciento en relación al 2010. Y en Facebook, los Jets suman 1,142,000 "likes", un aumento de 134 por ciento en relación al año anterior.

Higgins nació en Queens, Nueva York y desde pequeño ha sido aficionado de los Jets. Pese a su relativa juventud ha brillado en un sinnúmero de profesiones. Se tituló en leyes de la Universidad de Fordham. Cuando fue reportero con el semanario Queens Tribune, lo nominaron para el premio Pulitzer. Y a los 26 años de edad se fue a trabajar para el alcalde Rudy Giuliani como el secretario de prensa más joven en la historia de la alcaldía de Nueva York. Higgins representó a Giuliani frente a los medios antes y después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2011. Y luego pasó al Lower Manhattan Development Corporation, la organización responsable de la reconstrucción de la parte baja de Manhattan tras los ataques.

Higgins deja atrás un enorme legado verdiblanco.