Los Jets le otorgan a Sánchez una renovación de 5 años

Los New York Jets pusieron fin a cualquier especulación sobre la posición de mariscal cuando el gerente Mike Tannenbaum anunció el viernes por la noche que el club y Mark Sánchez llegaron a un acuerdo sobre una renovación a largo plazo.

Durante todo el invierno, Tannenbaum y el técnico Rex Ryan han respaldado a Sánchez continuamente con sus comentarios públicos, incluso durante entrevistas el mes pasado en el NFL Combine en Indianápolis. El viernes, Tannenbaum reafirmó su fe en el mariscal veterano de tres campañas durante una rueda de prensa telefónica que comenzó poco después de las 10:30 p.m. hora Este.

"Es con gran entusiasmo que anuncio una aceptación en principio sobre la renovación de Mark", dijo Tannenbaum. "Mark fue a quien identificamos como el jugador que queríamos renovar. Todo comenzó hace unas semanas. Mark es nuestro mariscal titular y estamos muy entusiasmados sobre la temporada 2012. Desde mi punto de vista, Mark y Rex estarán comenzando su cuarta temporada juntos. Tras hablar con Woody [Johnson] sobre esto, nos sentimos muy a gusto con las personas que ocupan estas dos posiciones".

Sánchez habló en la rueda de prensa telefónica alrededor de las 11 p.m. después de que Tannenbaum concluyera con sus comentarios. "Significa todo para mí haber sido seleccionado en el sorteo por los Jets y haber jugado aquí las últimas tres temporadas", dijo. "Es una de las ciudades más importantes del país. Debido al éxito que hemos logrado, particularmente en los primeros dos años, ha sido bien divertido. Y significa tanto para mí saber que vuelvo por tres años más. Me siento muy contento de ser parte de los Jets".

La renovación de Sánchez y la rueda de prensa telefónica ocurrió temprano en la semana de decisión de Peyton Manning, quien fue dejado libre por los Colts el jueves y ya ha comenzado a buscar un nuevo equipo. Según informes de prensa, Manning estuvo en Denver visitando a los Broncos el viernes y se espera que también se reúna con los Cardinals y los Dolphins, entre otros clubes.

Hubo quienes pensaron que los Jets estarían cortejando a Manning, pero Tannenbaum dejó claro que fue una noción pasajera. La renovación de cinco años de Sánchez incluye las dos próximas temporadas, que eran originalmente parte del primer contrato que firmó el mariscal en el 2009.

"Cuando surgen oportunidades, una de mis obligaciones es investigarlas", dijo Tannenbaum, explicando por qué contactó a los representantes de Manning poco después de que los Colts lo dejaron libre. "Peyton va camino al salón de la fama y es una tremenda persona. Lo consideramos y celebramos deliberaciones internas. Pero no dejamos de hablar con los representantes de Mark durante todo este proceso y hace unas tres horas llegamos a un acuerdo".

"Eso es parte del trabajo del Sr. Tannenbaum, examinar cada situación. Es algo que tienen que hacer", dijo Sánchez. "Lo mejor de todo es que decidieron continuar conmigo. Me siento muy emocionado. Le dice al equipo que soy su líder. Tengo ganas de volver y me mataré trabajando para estar listo para jugar".

Fueron las primeras declaraciones públicas de Sánchez desde el día después de la derrota en Miami que puso fin a la temporada. Su silenció fomentó críticas en la prensa y entre la afición, en particular porque nunca respondió a la fricción que existe entre él y el ala abierta [Santonio Holmes .

Sánchez se disculpó por mantenerse al margen, explicando que prefería estar fuera del ámbito público mientras los Jets negociaban con sus representantes. Dijo que hablaría más sobre su relación con Holmes la próxima semana durante una cita con la prensa.

Sánchez afirmó que él y Holmes han "estado en contacto durante el invierno… Les puedo decir que Santonio está muy entusiasmado sobre la próximo temporada".

Sánchez no aceptó las críticas de que los Jets lo habían "mimado" y al mismo tiempo arrojó el guante a cualquier rival por el puesto de titular.

"Cuando dicen que soy un niño mimado, me gustaría que estuviesen presentes en una reunión después de un partido en el cual no jugué bien, en el cual tuve varios tiros interceptados. El entrenador [Matt] Cavanaugh, hasta Rex en ocasiones, no te miman. En nada. Hay veces en que se pone duro", dijo Sánchez. "Pero los equipos harán lo que tienen que hacer para mejorar la posición, y aquí lo número 1 fue renovar mi contrato. Por eso estoy muy agradecido.

"Para los demás mariscales que competirán para el puesto, lo tendrán difícil", agregó Sánchez.

Sánchez, producto de la Universidad de Southern California, ha sido el mariscal titular en todos los partidos de su carrera profesional salvo uno desde que los Jets lo ficharon con la quinta selección del sorteo del 2009. En los 53 encuentros de Sánchez como titular, los Jets tienen marca de 31-22, incluyendo 4-2 en la postemporada, cuatro victorias fuera de casa que impulsaron a los Jets a las finales de conferencia en el 2009 y el 2010.

Aunque Sánchez y los Jets terminaron 8-8 en el 2011, el mariscal impuso marcas individuales en cinco categorías al intentar 543 lanzamientos y completar 308 para un porcentaje de 56.7 más 26 touchdowns y 3,474 yardas. Además encabezó el ataque de los Jets en la zona roja, o sea dentro de la yarda 20, que lideró la Liga al marcar touchdowns el 65.5 por ciento de las veces, el mejor rendimiento de los Jets en las últimas tres décadas.

Sánchez también marcó seis touchdowns por tierra, el mayor número por parte de un mariscal de los Jets desde que Al Dorow de los Titans anotó siete en 1960, el primer año del club.