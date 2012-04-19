Calendario 2012: justo, pero con retos

Todo depende según el prisma por cual se mira, pero a primera vista se puede decir que el calendario 2012 de los Jets es justo.

La primera mitad parece ser la más difícil, con cuatro partidos contra rivales de la división Este. Pero cinco de los primeros ocho encuentros serán en el estadio MetLife, donde los Jets ganaron seis de ocho el año pasado.

Los Jets tendrán que jugar más partidos como visitantes en la segunda mitad, pero solo uno contra un rival que llegó a los playoffs en el 2011, comparado contra cuatro en la primera parte de la temporada.

Los Jets jugarán cuatro partidos en hora estelar, uno menos que en el 2010 y el 2011. Pero todos serán en octubre y después: los Houston Texans en casa el lunes 8 de octubre, los New England Patriots en casa la noche del Día de Acción de Gracias el jueves 22 de noviembre, los Titans en Tennessee el lunes 17 de diciembre y los San Diego Chargers en casa el domingo 23 de diciembre.

La semana libre este año cae justo a mitad de la Liga, en la semana 9.

Y por el momento, nueve de las 16 jornadas están pactadas para comenzar a la 1 p.m. de un domingo, incluyendo el partido de apertura contra los Buffalo Bills en el estadio MetLife el 9 de septiembre. Por tercer año consecutivo, los Jets abren en casa. La única otra vez que sucedió fue de 1978 a 1980.

En resumidas cuentas, es un calendario bastante justo.

"Es un calendario con retos, pero estoy muy entusiasmado ahora que lo conozco y nuestros jugadores lo pueden visualizar", declaró el técnico Rex Ryan.

Por un lado, los Jets celebrarán tres encuentros seguidos en casa en las semanas 4,5 y 6. Pero por otro lado, Ryan destaca que dos de esos choques serán contra "San Francisco [el 30 de septiembre] y Houston [el 8 de octubre], partidos consecutivos contra dos de los equipos más físicos de la Liga. Definitivamente será un trecho duro".

El porcentaje de victorias en el 2011 de los rivales de los Jets en la segunda mitad de la campaña nueva fue .453. Pero los Jets tendrá que jugar tres de los últimos cuatro partidos en el gallinero ajeno, incluyendo en Jacksonville el 9 de diciembre, en Tennessee el 17 de diciembre y en Buffalo 30 de diciembre en la última jornada de Liga.

"¿Ven ese puñado de partidos? Vaya, será un diciembre difícil", declaró Ryan. "Pero estaremos jugando en ciudades con climas amenos, Jacksonville y Tennessee. Y me gusta que San Diego nos visite en diciembre".

La última vez que los Jets abrieron y cerraron la Liga contra el mismo rival fue en el 2008, cuando recibieron a los Dolphins a inicios de año y terminaron en Miami. Será la primera vez en la historia que los Jets bajan el telón en Buffalo.

Por supuesto, cualquier choque contra los archirrivales Patriots fomenta enormes expectativas. Los Jets visitarán a los Patriots en el estadio Gillette en el partido de ida el 21 de octubre y los recibirán en la noche del Día de Acción de Gracias en el estadio MetLife el 22 de noviembre.

"Hombre, ese segundo encuentro será un clásico, sin duda" afirmó Ryan con una risa. "Será tarde en la noche y nuestros aficionados estarán listo para la fiesta. Sé claramente que New England es un tremendo equipo y que será un enorme reto para nosotros".

La última vez que los Jets celebraron un partido en el Día de Acción de Gracias fue en el 2010, el primer año del estadio MetLife, cuando derrotaron a los Cincinnati Bengals por 26-10.

"La última vez que jugamos en el Día de Acción de Gracias, tuvimos éxito. Con suerte, se repetirá la historia. Y espero que mi esposa tenga preparada el guisado de habichuelas verdes para después del partido".

Quizá el trecho más complicado sean los encuentros de la semana 2 a la 7, seis citas que incluyen a cuatro equipos que en el 2011 ganaron 10 o más partidos y se clasificaron. Los Jets visitan a los Steelers en el Heinz Field en la semana 2 y luego viajarán a Miami la semana siguiente. Entonces enfrentarán a los 49ers, quienes perdieron la final de la conferencia Nacional contra los Giants, y a los Texans. En la semana 6 se medirán con los Colts en casa y entonces viajaran a New England.

Según el porcentaje de victorias de los rivales en el 2011, los Jets enfrentan el calendario 20.ª más fuerte: .492 (126-130). Pero hay enorme diferencia entre la primera mitad, cuando el porcentaje es de .531 (68-60), y la segunda parte, cuando el porcentaje baja a .453 (58-70).

A continuación, el calendario 2012 de los Jets.

Domingo 9 de septiembre — Buffalo Bills, estadio MetLife, 1 p.m. (CBS)

Domingo 16 de septiembre — Pittsburgh Steelers, Heinz Field, 4:15 p.m. (CBS)

Domingo 23 de septiembre — Miami Dolphins, estadio Sun Life, 1 p.m. (CBS)

Domingo 30 de septiembre — San Francisco 49ers, estadio MetLife, 1 p.m. (FOX)

Lunes 8 de octubre — Houston Texans, estadio MetLife, 8:30 p.m. (ESPN)

Domingo 14 de octubre — Indianapolis Colts, estadio MetLife, 1 p.m. (CBS)

Domingo 21 de octubre — New England Patriots, estadio Gillette, 4:15 p.m. (CBS)

Domingo 28 de octubre — Miami Dolphins, estadio MetLife, 1 p.m. (CBS)

Domingo 4 de noviembre — Semana libre

Domingo 11 de noviembre — Seattle Seahawks, CenturyLink Field, 4:05 p.m. (CBS)

Domingo 18 de noviembre — St. Louis Rams, Edward Jones Dome, 1 p.m. (CBS)

Jueves 22 de noviembre — New England Patriots, estadio MetLife, 8:20 p.m. (NBC)

Domingo 2 de diciembre — Arizona Cardinals, estadio MetLife, 1 p.m.* (FOX)

Domingo 9 de diciembre —Jacksonville Jaguars, EverBank Field, 1 p.m.* (CBS)

Lunes 17 de diciembre —Tennessee Titans, LP Field, 8:30 p.m. (ESPN)

Domingo 23 de diciembre — San Diego Chargers, estadio MetLife, 8:20 p.m.* (NBC)

Domingo 30 de diciembre — Buffalo Bills, estadio Ralph Wilson, 1 p.m.* (CBS)