Dos expertos de ESPN opinan sobre los retos que enfrentan los Jets

Los clubes han comenzado ha colocar las etiquetas de *jugadores franquicias *en los futbolistas más preciados de la NFL, lo que significa que uno de los mejores profundos en el mercado de jugadores libres, Dashon Goldson de los San Francisco 49ers, seguirá con su equipo en la próxima temporada.

El movimiento de jugadores comenzará con afán el martes 13 de marzo, el primer día oficial del año nuevo de la Liga, y algunos observadores expertos esperan que los Jets, como es habitual, ajusten la plantilla por medio de una serie de cambios, traspasos y fichajes.

"No tienen mucho espacio en la nómina debido al tope salarial, pero siempre son participantes activos", dijo Adam Schefter, comentarista de la cadena deportiva ESPN, en declaraciones a newyorkjets.com. "Mira lo que ha sucedido con el cuerpo técnico tras una temporada decepcionante. Rex Ryan dijo que no esperaba cambios y ya hemos visto muchos cambios. Creo que lo mismo sucederá con los jugadores. No tienen mucha flexibilidad para fichar a nuevos jugadores, pero de algún modo espero muchos cambios".

Se ha hablado en la prensa sobre las necesidades de los Jets, comenzando con un apoyador exterior, una segunda ala abierta, un profundo y un mariscal reserva. Y tras una campaña 2011 enmarcada por discordia interna, seguramente los Jets querrán jugadores que sean influencias positivas en el vestuario.

"Quieres asegurarte de que tienes gente con el carácter futbolístico correcto en el camerino", dijo Chris Mortensen, también comentarista de ESPN. "No todos serán santos, pero necesitas gente con buen carácter futbolístico y han perdido algunos. Perdieron algunos y tienen que asegurarse que en el mercado de jugadores libres fichan no solo a figuras con talento sino también con buen carácter futbolístico".

Es verdad que los Jets se perdieron los playoffs esta temperada, pero ganaron cuatro partidos de postemporada en los dos años anteriores y tuvieron marca de 8-5 este año antes de desplomarse en el último mes de la campaña. Es un equipo no muy viejo con talento en ambos lado de la línea de ataque.

"Aún los veo como un equipo que llegó a la final de la conferencia Americana en dos años consecutivos", dijo Mortensen. "No es un equipo que carece de talento. Siempre me molesta cuando escucho a la afición decir: 'Tenemos que cambiar muchas cosas'. Sí, siempre hay que actualizar, afinar, hacer autoevaluaciones para saber qué necesitas para mejorar el club. Y sigues adelante y juegas la próxima temporada.

"No es un equipo roto, así que es meramente cuestión de qué hay que hacer para meterse de nuevo en la pelea. A veces tienes que ganar dos partidos más que el año anterior para meterte en la Liguilla y de eso se trata. Una vez que te clasificas, tienes oportunidad de ganar el campeonato. Los Jets lo han demostrado, los Giants acaban de demostrarlo, y los Packers lo demostraron el año pasado".

Los Jets comenzaron sus cambios con la transformación del cuerpo técnico. Agregaron al coordinador ofensivo Tony Sparano y a Dave DeGuglielmo, entrenador de la línea ofensiva; Sanjay Lal, entrenador de las alas abiertas, y Karl Dunbar, entrenador de la línea defensiva.

No solo han alabado dentro del club el fichaje de Sparano, sino también los expertos coinciden de que el extécnico de los Dolphins será una gran influencia positiva.

"Creo que fue un gran fichaje y lo mejor de todo es que se trata de alguien que es apreciado y respetado por sus jugadores", dijo Schefter. "Es muy querido y respetado por quienes han jugada para él, y es considerado por la comunidad futbolística como un gran entrenador. La afición de los Dolphins tienen muchas razones por sentirse frustrada y molesta, y lamentablemente para él, creo que fue el chivo expiatorio para muchas cosas y que los Jets se beneficiarán de la pérdida de los Dolphins".

"Veremos si Tony Sparano traerá al equipo lo que quiere su director técnico Rex Ryan, una actitud agresiva", agregó Mortensen. "Tony fue anteriormente entrenador de la línea ofensiva y mucha gente piensa que ésa es su filosofía fundamental, pero también busca las jugadas largas y explosivas. Querrás ver un poco de eso junto con un juego de corredores consecuente. No un juego de acarreos cortos y contundentes, sino uno que produzca a un nivel constante".

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